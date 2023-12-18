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Tarsus Belediye Başkanı 11 köye ziyarette bulundu - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı 11 köye ziyarette bulundu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 11 köye ziyarette bulunarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Bozdoğan, mahallelerin sorunlarını yerinde inceleyerek çözüm için belediye ekiplerini görevlendirdi.

Tarsus Belediye Başkanı 11 köye ziyarette bulundu
18.12.2023 - 16:21,
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemek, mahallelerin eksiklerini gidermek amacıyla 11 köye daha ziyarette bulundu.

Başkan Bozdoğan, Hacıbozan, Nemiroğlu, Ballıca, Kocaköy, Yüksek, Mahmutağa, Yunusoğlu, Tekeliören,  Kamberhöyüğü, Esenler, Konaklar mahallelerinde, muhtarlar ve vatandaşlarla görüştü. Başkan Bozdoğan, başkan yardımcıları ve teknik ekibin bulunduğu heyet ile mahallelerin sorunları yerinde inceledi. Sorunların tespiti ve çözülmesi için belediye ekiplerini çözüm için görevlendirdi.

"HALKIMIN HER DAİM YANI BAŞINDAYIM"

Başkan Bozdoğan, mahalle sakinlerine belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bozdoğan, "Halkımın her daim yanı başındayım. Hiç durmadan, yorulmadan halkımın dertlerini dinleyerek onlara derman oluyorum. Köylerimizin kalkınması, üreticilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yön veren çalışmalara hızla devam edeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA
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