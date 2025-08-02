Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç\'tan Mali Disiplin ve Projelerle İlgili Açıklamalar

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, göreve geldikleri günden bu yana mali disiplini sağladıklarını belirterek, "Tarsus'un her köşesine hizmet götürmeye kararlıyız" dedi.

Boltaç, katıldığı canlı yayında belediyenin mali yapısından kentsel dönüşüme, sosyal projelerden spora kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Dr. Turgut Erkutlu Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi Yusuf Öz Sahnesinde düzenlenen canlı yayında konuşan Başkan Ali Boltaç, belediyenin 2025 yılı ilk 6 ay bütçe performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başlangıç ödeneği 2 milyar 550 milyon TL olan bütçede gerçekleşen harcamanın 1 milyar 178 milyon TL'ye ulaştığını belirten Boltaç, aynı dönemde giderlerin 890 milyon TL olduğunu ve 104 milyon TL bütçe fazlası oluştuğunu söyledi.

"Yıl sonunda 369 milyon TL fazla bekliyoruz"

Bütçe gerçekleşme oranının önceki dönemlerde yüzde 44 seviyelerinde olduğunu, ancak bu oranın yüzde 90'a yükselmesini beklediklerini vurgulayan Boltaç, "Mali disiplin ve doğru planlamayla ilerliyoruz. 2025 yılı sonunda 369 milyon TL bütçe fazlası hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 170 personelin 2025 yılı içerisinde emekli olduğunu ve tüm kıdem tazminatlarının eksiksiz ödendiğini kaydeden Boltaç, belediyenin herhangi bir maaş borcu bulunmadığını ifade etti.

İmar planları hayata geçiyor, kent meydanı ve otel projeleri yolda

Tarsus'ta uzun süredir bekleyen 200 hektarlık alanı kapsayan imar planlarının uygulamaya geçeceğini duyuran Boltaç, eski kaymakamlık binasının bulunduğu alana kent meydanı yapılacağını açıkladı. Tarsus AVM çevresine ise otel yatırımı planlandığını, bu süreçte açık ihale sistemi uygulanacağını söyledi.

"Halk ekmeği 7,5 TL'ye satıyoruz"

Ekonomik kriz karşısında vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Boltaç, "Ekmek fiyatı piyasada 12 TL iken biz halk ekmeği 7,5 TL'den satıyoruz. Girişimcilere de satış fırsatı tanıyarak kazanç elde etmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.

Temizlik hizmetlerinin yeniden yapılandırıldığını kaydeden Boltaç, her mahallede detaylı temizlik çalışması yürütüldüğünü ve fırçalı sokak temizliği gibi uygulamaların devreye alındığını belirtti.

"Hedefimiz olimpiyat madalyası"

Gençlere tüm spor branşlarında erişim imkanı sunduklarını dile getiren Boltaç, "Çocuklarımız futbol, basketbol, güreş, atletizm gibi tüm branşlara ulaşabiliyor. Onlardan beklentimiz büyük: Hedefimiz olimpiyat madalyası" dedi.

Programda en dikkat çeken açıklamalardan biri ise Tarsus İdman Yurdu'na yönelik oldu. Belediye bütçesinden profesyonel kulüplere yardım yapılmasının yasalarca mümkün olmadığını belirten Boltaç, kulüpte idari boşluklar olduğunu ve destek vermek istemelerine rağmen hukuki zemin bulunmadığını söyledi.

Vatandaşların para etmeyen limon ve portakallarını kurutup geri aldıkları Meyve Sebze Kurutma ve Paketleme Tesisine de değinen Boltaç, bu uygulamayla hem israfın önlendiğini hem de üreticiye ekonomik katkı sağlandığını kaydetti.

Eskiden atıl durumda olan tiyatro binasının yeniden işlevsel hale getirildiğini anlatan Boltaç, çeşitli yaş gruplarına yönelik tiyatro ve drama eğitimlerinin sürdüğünü belirtti. 'Ormanda Şenlik' adlı çocuk oyununun 23 Nisan'da prömiyer yaptığını ve 2 bin 610 izleyiciye ulaştığını söyledi.

Turizme çok dilli rehber katkısı

Tarsus'ta gönüllülük esaslı birim oluşturduklarını ve Çince dahil birçok dilde eğitim verildiğini açıklayan Boltaç, "Kendi yetiştirdiğimiz çok dilli rehberlerle Tarsus'u tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz" dedi.

İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sürecine ilişkin vatandaşlarla üç toplantı yapıldığını belirten Boltaç, geçmiş mağduriyetleri dikkate alarak ilerlediklerini ifade etti. Kızılmurat Mahallesi'nde ise sit alanı nedeniyle müdahale sınırlı olsa da Koruma Kurulu ile sürecin sürdüğünü dile getirdi.

Hayvan barınaklarında kapasite artışı sağlandığını ve 7 milyon TL'lik ihalenin sadece mama değil, ilaç, cihaz ve bakım hizmetlerini de kapsadığını belirten Boltaç, "Hayvan sağlığını önceleyen bu hizmetleri küçümsemek değil, desteklemek gerekir" diye konuştu. - MERSİN