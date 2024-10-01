Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Yol Çalışmalarını İnceledi

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Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şahin Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarını inceleyerek, "Tarsus'a her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz" dedi.

Tarsus'un dört bir yanında devam eden yol çalışmalarını yakından takip eden Boltaç, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Şahin Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmaları inceledi. Yol çalışmalarının planlı ve programlı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Boltaç, "Tarsus'a her şeyin en iyisini yapmak için çalışıyoruz. Amacımız, Tarsus'un tüm mahallelerinde yol sorunlarını hızlı ve kalıcı çözümlerle gidermek" diye konuştu.

"Öncelikleri belirleyerek hareket ediyoruz"

Yol çalışmalarında ihtiyaç önceliğine göre hareket ettiklerini ifade eden Boltaç, "Program dahilinde öncelik sırasına göre, tüm mahallelerde yol sorunlarını çözmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına kulak veriyor ve öncelikleri belirleyerek hareket ediyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını da vurgulayan Boltaç, bu sayede daha hızlı ve etkili sonuçlar alacaklarını kaydetti. İncelemenin ardından vatandaşlarla mahalle sorunlarının konuşulduğu kahve sohbetinde bir araya gelen Boltaç, her zaman halkla iç içe olacağına ve tüm sorunları çözüme kavuşturacağını belirtti. - MERSİN