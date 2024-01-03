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Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 15 Bin Vatandaşa Ulaştı - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 15 Bin Vatandaşa Ulaştı

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, beş yıldır görev yaptığı süre boyunca izin günlerini ve istirahat saatlerini hastalara ayırarak toplamda 15 bin vatandaşa sağlık hizmeti sundu. Hekimlik konusundaki faaliyetlerine devam eden Bozdoğan, halkın sağlık sorunlarının çözümü için büyük çaba sarf etmektedir.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, 15 Bin Vatandaşa Ulaştı
03.01.2024 - 14:54,
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Tarsus Belediye Başkanlığı'nı beş yıldır sürdüren Dr. Haluk Bozdoğan, izin günlerini ve istirahat saatlerini hastalara ayırarak toplamda 15 bin vatandaşa ulaştı. Başkanlığının yanı sıra hekimlik konusunda faaliyetlerine devam eden Bozdoğan, halkın sağlık sorunlarının çözümü noktasında elinden gelen çabayı sarf ediyor.

Kentin sorunların çözülmesine yönelik proje ve çalışmalara imza atan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, halkı ile iç içe olarak boş zamanlarını ve mesaisinden artan zaman ile her hafta sonunu vatandaşların dertlerine derman olmaya ayırıyor. Göreve geldiği günden bu yana hasta vatandaşların ücretsiz olarak muayenelerini gerçekleştiren Başkan Bozdoğan, toplamda 15 bin vatandaşın sağlık sorunlarını dinledi, yönlendirme gerçekleştirdi.

"HALKIMIN DERDİ BENİM DERDİMDİR"

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan "Halkımın derdi benim derdimdir. Bu yüzden kalan her vaktim onların sağlık sorunlarını dinliyor, zaman ayırıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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