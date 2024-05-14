Tarsus Belediye Personeline Yangın Eğitimi Verildi

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Tarsus Belediye personeline yangın eğitim ve tatbikatı verildi.

Tarsus Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tarsus Grup Amirliği iş birliğiyle, belediye çalışanlarına yangın tatbikatı ve yangın söndürme teknikleri eğitimi düzenlendi. Tarsus Belediyesi tesislerinde gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve yangın söndürme cihazlarının etkin kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Tatbikatta, yanıcı maddelerin neden olduğu bir yangına müdahale edilirken, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve yangının kontrol altına alınması üzerinde detaylı eğitim verildi.

Tarsus Belediyesi çalışanları, yangına müdahale teknikleri konusunda bilgilendirilirken, olası bir yangında nasıl güvenli bir şekilde müdahale edileceği ve yangının kontrol altına alınması için gereken adımlar da öğretildi. Tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından öncelikle yangına müdahale edilirken, daha sonra belediye çalışanları da uygulamalı olarak yangın söndürme tekniklerini öğrendi. - MERSİN