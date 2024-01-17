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Tarsus Belediyesi Deprem Bölgesine Yardım Tırı Gönderdi - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Deprem Bölgesine Yardım Tırı Gönderdi

Mersin Tarsus Belediyesi, deprem bölgesine destek çalışmaları kapsamında gönderilen yardım tırıyla Hatay'da konteyner kentlerde kalan vatandaşlara yardım malzemeleri ulaştırdı.

Tarsus Belediyesi Deprem Bölgesine Yardım Tırı Gönderdi
17.01.2024 - 12:13,  Güncelleme: 12:49
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Mersin Tarsus Belediyesinin deprem bölgesine destek çalışmaları çerçevesinde yola çıkan yardım tırındaki eşyalar Hatay'da konteyner kentlerde kalan vatandaşlara ulaştırıldı.

Tarsus Belediyesi, yeni bir yardım tırını daha deprem bölgesine gönderdi. Tarsus Belediyesi Başkan Yardımcıları Ali Dinsever, Aydın Polat ve Osman Polat ile birlikte yardım malzemesi tırı, Tarsus'tan yola çıkarak Hatay'a ulaştı. Tırda, ihtiyaç sahibi depremzedeler için gıda ürünleri ve temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünler yer aldı.

Tarsus Belediyesi yetkilileri, kreş müdürlüğünün "Bir Elin Nesi Var İki Elin Sesi Var" projesi bünyesinde Hatay'da bulunan ve depremden etkilenen kardeş kreş Memduh Özkaya İlkokulu bünyesindeki anasınıfını ziyaret etti. Ziyarette, çocukların eğitim, öğretim ve kıyafet ihtiyaçlarına destek sağlanırken sonraki süreçte ortak çalışmaların devam edeceği belirtildi. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından üretilen tohum, fide ve fidan desteği ile ata tohumu projesi bünyesinde elde edilen meyveler de kardeş platform iş birliği ile depremzedelere ulaştırdı. Ayrıca, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayvan barınağına ve çadır kentteki sokak hayvanlarına mama yardımında bulunuldu.

Tarsus Belediyesi, Sosyal Hizmetler Birimi ile de bölgede yer aldı. Ekipler yardım malzemelerinin yer aldığı tır ile depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçları arasında olan yatak, ranza, battaniye, giyecek, hijyen malzemesi, gıda, bebek bakım seti ve elektrikli ısıtıcıyı ulaştırdı. Beraberinde konteyner kenti de ziyaret ederek ihtiyaç tespitleri gerçekleştirilerek ve yardımın ulaşamadığı noktalar tespit edildi.

"Deprem bölgelerimize desteğimiz her daim sürecek"

Deprem bölgelerine olan desteklerini sürdüreceklerini belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak ülkemizi sarsan depremin olduğu ilk andan itibaren desteklerimizi her zaman sürdürdük. Tüm deprem bölgelerine destek olmak için çalıştık. 6 Şubat'tan beri yardım elimizi hiç çekmedik. Kardeşlik bağları ile çalışmalarımızı güçlendirdik. Deprem bölgelerimize desteğimiz her daim sürecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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