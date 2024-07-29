Tarsus Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

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Tarsus Belediyesi'nin kırsal mahallelerdeki yol yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar neticesinde 9 mahallenin daha yol sorunu giderildi.

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus'un Sandal, Yalamık, Çavdarlı, Dedeler, Alibeyli, Atalar, Ağzıdelik, Karadirlik ve Kulak mahallerinde yol açılması, yol genişletmesi, malzemeli ve malzemesiz yol bakımı, şarampol temizliği ve reglaj tesviye işlemi gerçekleştirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili, "Halkımızın günlük yaşantısını kolaylaştırmak adına yapılan bu iyileştirmelerin önemini takdirle karşılıyoruz. Halkımızın refahı ve yaşam kalitesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN