Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Terör Saldırısı Kınandı - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Terör Saldırısı Kınandı

Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısı\'nda Terör Saldırısı Kınandı

Tarsus Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısı kınandı. 2025 mali yılı bütçesi oybirliği ile kabul edilirken, teröre karşı birlik mesajı verildi. Ayrıca, Tarsus ile Karkamış arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması kararlaştırıldı.

24.10.2024 15:56  Güncelleme: 15:58
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Tarsus Belediyesi Meclis toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısı kınandı. Toplantıda, 2025 mali yılı bütçesi belirlendi, teröre karşı birlik mesajı verildi.

Tarsus Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Tarsus Belediye Meclisi'nin 3 Ekim 2024 tarihli ve 118 sayılı kararı ile Plan, Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonuna havale edilen 2025 mali yılı bütçesi, 16 Ekim 2024 tarihinde komisyon tarafından değerlendirildi ve meclis onayına sunuldu. Yapılan oylamada, 2025 yılı mali bütçesi oybirliği ile kabul edilerek, 2 milyar 550 milyon TL olarak belirlendi.

Teröre karşı birlik mesajı

Meclis oturumunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yapılan terör saldırısı da kınandı. Tüm parti temsilcileri terörü lanetleyerek birlik mesajı verdi. Tarsus Belediye Başkanı Boltaç da saldırıya tepki göstererek, terörün her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Yürüyüşü'ne davet

Konuşmasında, Cumhuriyet değerlerinin önemine dikkat çeken Boltaç, bayram coşkusunu birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarını belirtti. Boltaç, bu kapsamda tüm vatandaşları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek kortej yürüyüşüne davet etti. Yürüyüş, saat 19.00'da Cengiz Topel Lisesi önünden başlayarak Atatürk Gösteri Merkezi'nde sona erecek. Ardından sanatçı İrem Derici, Atatürk Gösteri Merkezi'nde konser verecek.

Tarsus ile Karkamış 'Kardeş Şehir' oldu

Toplantıda, Tarsus Belediyesi ile Karkamış Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması önerisi de oybirliği ile kabul edildi. Bu adım, iki belediye arasında kültürel ve sosyal işbirliğinin güçlenmesini sağlayacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Terör Saldırısı Kınandı - Son Dakika

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