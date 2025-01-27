Tarsus Belediyesi'nden 7/24 Hizmet: Alo Tim 153 - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nden 7/24 Hizmet: Alo Tim 153

Tarsus Belediyesi\'nden 7/24 Hizmet: Alo Tim 153

Tarsus Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili şekilde karşılamak için 'Alo Tim 153' iletişim hattını hizmete sundu. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren bu hat, şikayet ve talepleri anında kayıt altına alarak çözüm süreçlerinin şeffaflığını artırıyor.

27.01.2025 12:41  Güncelleme: 12:43
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Tarsus Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını hızlı ve etkili şekilde karşılamak amacıyla Tarsus İletişim Merkezi 'Alo Tim 153' hattını hizmete sundu.

Tarsus Belediyesi, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini tek bir telefon hattı üzerinden kolayca iletebilmeleri ve süreçlerin takibini anlık olarak yapabilmeleri için İletişim Merkezi 'Alo Tim 153' hattını hizmete sundu. Belediye Başkanı Ali Boltaç öncülüğünde başlatılan 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren 'Alo Tim 153', her çağrıyı özenle değerlendirerek en kısa sürede çözüme ulaştırıyor. İstek, talep ve şikayetler 'Alo Tim' hattına bildirildiği anda kayıt altına alınıyor. İlgili birimlere hızlı bir şekilde iletilen talepler, çözüm süreçlerinin daha şeffaf ve takip edilebilir olmasını sağlıyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi'nden 7/24 Hizmet: Alo Tim 153 - Son Dakika

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