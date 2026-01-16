Tarsus Belediyesinden kardeş belediyeye destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Tarsus Belediyesinden kardeş belediyeye destek

Tarsus Belediyesinden kardeş belediyeye destek
16.01.2026 15:56  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Kömür ilçesine kalıcı bir sosyal ihtiyaç karşılamak amacıyla 5 milyon TL'lik taziye evi yapım desteği sağladı. Protokol, Tarsus ve Kömür belediye başkanları arasında imzalandı.

Mersin'in Tarsus Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'ın Kömür ilçesinde kalıcı bir sosyal ihtiyacın karşılanması amacıyla, kardeş belediyeye 5 milyon TL tutarında taziye evi yapım desteği sağladı.

Tarsus Belediye Meclisi'nin 2025 Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Adıyaman'daki Kömür ve Yaylakonak belediyelerine destek verilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, kardeş belediye olan Kömür Belediyesine 5 milyon TL tutarında taziye evi yapım desteği sağlanmasına ilişkin protokol, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş arasında imzalandı.

Protokol imzasından sonra konuşan Başkan Ali Boltaç, alınan meclis kararının deprem sonrası dayanışma anlayışının somut bir sonucu olduğunu belirtti. Başkan Boltaç, "Çok kıymetli Tarsus halkı, bugün Adıyaman Kömür Belediye Başkanımız bizleri ziyaret etti. Kardeş belediyemiz olan Kömür Belediyesi ile, meclisimizin aldığı karar doğrultusunda 5 milyon liralık taziye evi desteği sağlıyoruz. Projeleri hazır, inşaata başlamak için gün sayıyorlar. Bugün de bu desteğin protokolünü imzaladık. Kömür Belediyesine ve orada yaşayan tüm Adıyamanlı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Taziye evi en kısa sürede Belediye Başkanımız tarafından hayata geçirilecektir. Biz de kardeş ve dost belediye olarak, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ise Tarsus Belediyesi'nin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını aktardı. Talaş, "Adıyaman'dan ve Kömür'den tüm hemşehrilerimizin selamlarını Tarsus halkına iletiyorum. Ali Boltaç Başkanımıza ve Tarsus Belediyesine, 5 milyon liralık taziye evi desteği için Kömür halkı adına teşekkür ediyorum. Bu iş birliğiyle ilçemize önemli bir sosyal alan kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Taziye evinin kısa sürede hayata geçirilmesi hedeflenirken, Tarsus Belediyesi'nin deprem gerçeği karşısında yalnızca bugünü değil, yarınları da gözeten dayanışma anlayışıyla bölgeye yönelik desteklerini sürdüreceği vurgulandı. Program, birlik ve dayanışma mesajlarının paylaşılması ve protokolün imzalanmasının ardından tamamlandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Yerel Haberler, Adıyaman, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesinden kardeş belediyeye destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu
Her kış geliyor Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı Her kış geliyor! Denizin dibinden çıktı, tüm sahili kapladı
Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı Katil arkadaşı çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi kalktı! Katil arkadaşı çıktı

16:35
Fenerbahçe’den tarihi karar Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
Fenerbahçe'den tarihi karar! Bu şartı kabul etmeyen futbolcuyla masaya oturulmayacak
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 16:42:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tarsus Belediyesinden kardeş belediyeye destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.