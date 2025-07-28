Tarsus Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Ekmek ve Kadınlara İstihdam - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Ekmek ve Kadınlara İstihdam

Tarsus Belediyesi\'nden Uygun Fiyatlı Ekmek ve Kadınlara İstihdam
28.07.2025 18:25  Güncelleme: 18:26
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Tarsus Belediyesi, Halk Ekmek Büfeleri ile hem vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe erişimini sağlıyor hem de kadınlara iş imkanı sunarak ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunuyor.

Tarsus Belediyesi, kent genelinde hizmete sunduğu Halk Ekmek Büfeleri ile hem vatandaşların uygun fiyatlı ekmeğe ulaşmasını sağlıyor hem de kadınlara istihdam alanı oluşturuyor.

Belediyeye ait üretim tesislerinde günlük olarak üretilen ekmekler, kentin çeşitli mahallelerinde kurulan büfeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Büfelerin işletmesi ise doğrudan kadınlara teslim edilerek ekonomik gelir sağlamaları destekleniyor.

Şu anda Barbaros, Şahin, Ergenekon, Yeşil Mahalle, Öğretmenler, Yarbay Şemşettin, Fevzi Çakmak, Yenice, Eski Ömerli ve Akşemşettin mahallelerinde hizmet veren toplam 10 büfede, 220 gramlık tam buğday, çavdar, somun ve roll çeşitleri sadece 7,5 TL'den satılıyor. Uygulamanın yakın zamanda 17 mahalleye ulaşması hedefleniyor.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın toplumcu belediyecilik vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen proje, hem temel gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmesine katkı sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kadınların emeğiyle hem sofralara destek veriyoruz hem de dayanışmayı esas alan bir üretim modeli kuruyoruz" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

mersin, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi'nden Uygun Fiyatlı Ekmek ve Kadınlara İstihdam - Son Dakika

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