Tarsus Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Ekmek Sattı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlar belediyeye ait fırında üretilen ekmeği 1 liradan aldı.

Tarsus halkı iftarın ilk günü, Tarsus Belediyesinin Ramazan ayı boyunca 210 gram ekmeği 1 TL'den vatandaşlara sunması üzerine belediye ekmek fırınlarına yoğun ilgi gösterdi. Tarsuslular, piyasada 9 TL'den satılan ekmek fiyatlarından sonra Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın girişimleriyle üretilen Türkiye'nin uygun fiyatlı ekmeği ile iftarını açtı. Ayrıca belediye tarafından ekmeklerin tüm hanelere ulaştırılması için köylere de ulaşımı sağlandı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın her zaman yanında olduğunu vurgulayarak, "Zorlu ekonomik şartlar altında mağduriyet yaşayan halkımıza ekmeği 1 TL'den ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim bu iyi niyetli adımımız karşısında ekmeği uygun fiyatta vermemizden ötürü şikayetlenenler olsa da biz ekmeği Ramazan ayı ve bayram boyunca 1 TL'den halkımıza sunacağız." dedi.

Ekmeğin fiyatından memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar ise bedava denilebilecek kadar uygun satılan ekmek fiyatından oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. - MERSİN