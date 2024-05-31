Tarsus Belediyesi Şahin Mahallesi\'nde Yeni Park Açtı

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Tarsus Belediyesince Şahin Mahallesi'nde yaptırılan park, hizmete açıldı.

Başkan Ali Boltaç, Şahin Mahallesi'nde yapımı tamamlanan parkın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Boltaç, "Mahallemize kazandırdığımız bu yeni park, çocuklarımızın güvenle oynayabilecekleri, ailelerin ise keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan olacak" dedi.

Tarsus'un yeşil alanlarını artırmaya yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Boltaç, "Amacımız, her mahalleye nefes alacak alanlar kazandırmak ve Tarsus'u daha yaşanabilir bir kent haline getirmek" diye konuştu.

Çocukların ilgi gösterdiği açılış, renkli görüntülere sahne olurken, aileler de içerisinde oyun alanı, spor alanı ve dinlenme alanı bulunan yeni parkın keyfini çıkardı. - MERSİN