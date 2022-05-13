Tarsus Belediyesi ve Mersin Barosu İş Birliği ile Kadın ve Çocuklara Destek - Son Dakika
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Tarsus Belediyesi ve Mersin Barosu İş Birliği ile Kadın ve Çocuklara Destek

13.05.2022 12:16
Tarsus Belediyesi ve Mersin Barosu İş Birliği ile Kadın ve Çocuklara Destek

Tarsus Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik destek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Barosu ile Tarsus Belediyesi arasında korunmaya ihtiyacı olan kadın ve çocuklara yönelik ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Çeşitli çalışmaların ortak yapılması için imzalanan protokol ile kadın ve çocuklara destek olunurken aynı zamanda kent genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Tarsus Belediyesi, kadın ve çocuklara yönelik destek çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Mersin Barosu ile Tarsus Belediyesi arasında korunmaya ihtiyacı olan kadın ve çocuklara yönelik ortak çalışmaları içeren işbirliği protokolü imzalandı. Çeşitli çalışmaların ortak yapılması için imzalanan protokol ile kadın ve çocuklara destek olunurken aynı zamanda kent genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Tarsus Belediyesi ve Mersin Barosu korunmaya ihtiyacı olan ve Tarsus'ta yaşayan kadın ve çocukların desteklenip güçlendirilmesi, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen fiziksel, ekonomik, duygusal ve cinsel şiddetin önlenmesi konularında etkin mücadele edilmesi ve hukuki destek sağlanması amacıyla örnek bir iş birliği protokolü hazırladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çalışmaları sürdürerek kadın ve çocuklar için projelerine devam eden Tarsus belediyesi, Mersin Barosu ile imzaladığı protokol kapsamında farkındalık arttırıcı eğitim, atölye benzeri faaliyet ve projeleri sürdürecek. Mersin Barosu ve Tarsus Belediyesi'nin bu iş birliği ile kadın ve çocuklara yönelik çalışmalar artarak devam edecek.

"MERSİN BAROSU İLE EL BİRLİĞİNDE ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Ülkenin en önemli sorunlarında biri olan korunmaya ihtiyacı olan kadınlara ve çocuklara yönelik hassas davranılması gerektiği belirten Başkan Bozdoğan, "İmzalanan protokolün önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. Sosyal hizmetlere ve hukuki korunmaya ihtiyaç duyan kadın ve çocuk refahı ve sorunlarına ilişkin Mersin Barosu ile el birliğinde ortak çalışmalar yürütüyoruz. Meclisimizde onaylanması ile protokolümüzü imzaladık. Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi olan kadın ve çocuk istismarı ile kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önlemek, farkındalık arttırmak ve bilinç oluşturmak amacıyla ortak mücadele edeceğiz. Belediyemizin kadın ve çocuklarla ilgili çok önemli çalışmaları var. Mersin Baromuz ile çalışmaları üst seviyeye çıkaracağız. Duyarlılığından dolayı Baro Başkanı Av. Gazi Özdemir'e teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi ve Mersin Barosu İş Birliği ile Kadın ve Çocuklara Destek - Son Dakika


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