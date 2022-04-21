Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak - Son Dakika
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Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak

21.04.2022 09:48
Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da kapılarını çocuklara ücretsiz açacak.

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da kapılarını çocuklara ücretsiz açacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde bulunan Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara özel bir uygulama yapacak. Çocukların ilgiyle gezdiği ve farklı türden hayvanları tanıma fırsatı bulduğu Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Büyükşehir Belediyesinin hediyesi olarak 15 yaşına kadar olan çocuklar için ücretsiz olacak. - MERSİN

Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak
Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan, Mersin, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz olacak - Son Dakika
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