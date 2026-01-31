Tarsus zeytinyağı dünya yolunda: Kalite yarışması tanıtıldı - Son Dakika
Tarsus zeytinyağı dünya yolunda: Kalite yarışması tanıtıldı

Tarsus zeytinyağı dünya yolunda: Kalite yarışması tanıtıldı
31.01.2026 16:18  Güncelleme: 16:20
Tarsus Belediyesi öncülüğünde yapılan '1. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın lansmanı gerçekleştirildi. Yarışmanın, Tarsus zeytinyağının kalitesini artırmayı ve dünya standartlarında bir organizasyon olmayı hedeflediği belirtildi.

Tarsus Belediyesi öncülüğünde; Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası ile Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen '1. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Tarsus'un binlerce yıllık tarım mirasının önemli bir parçası olan zeytin ve zeytinyağı, düzenlenen programla bir kez daha gündeme taşındı. Lansman programında konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yarışmanın yalnızca bölgesel bir organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Yarışmanın adil, şeffaf ve dünya standartlarına uygun bir yapıya sahip olduğunu belirten Boltaç, "Bugün belki bölgesel ölçekteyiz ama bu yarışma dünya standartlarına uygun bir sistemle kurgulandı. İlerleyen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ses getiren bir organizasyon olmasını hedefliyoruz. İlk adımı atıyoruz; bebek emekliyor, sonra yürüyecek, sonra koşacak" dedi.

Yarışmanın bir süreç olarak ele alındığını ifade eden Başkan Boltaç, sağlam bir altyapı oluşturduklarını belirterek, "Bu yola çıkarken öncelikle adil, şeffaf ve bilimsel temellere dayanan bir değerlendirme sistemi kurmak istedik" ifadelerini kullandı.

Programda söz alan Tarsus Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ziraat Odası temsilcileri ise yarışmanın üreticileri kalite odaklı üretime teşvik edeceğini, Tarsus zeytinyağının bilinirliğine ve marka değerine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Yarışma sürecine ilişkin teknik bilgiler ise panel lideri ve uzmanlar tarafından paylaşıldı. Yapılan açıklamalarda, yarışmanın yalnızca kimyasal analizlere değil, duyusal analizlere de dayalı olacağı vurgulandı. Kusur aramaktan ziyade zeytinyağlarının aroma, denge, kalıcılık ve karakteristik özelliklerinin ön plana çıkarılacağı belirtildi.

"Bu toprakların evladı olarak buradayım"

Yarışmanın altyapısının, Tarsus Belediyesi tarafından daha önce hayata geçirilen çalışmalarla güçlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı çerçevesinde yürütülen 'Natürel Zeytinyağı Duyusal Analiz ve Sofralık Zeytin İşleme Yöntemleri Eğitimi' ile duyusal analiz kapasitesinin artırıldığı ve yarışmanın bilimsel temeller üzerine oturtulduğu kaydedildi.

Uluslararası Zeytin Konseyi kriterlerine uygun şekilde yürütülecek yarışmada, numunelerin kör tadım yöntemiyle, renk etkisini ortadan kaldıran özel bardaklar kullanılarak değerlendirileceği, tadımların eğitimli panelistler tarafından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verecek şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Programda yeniden söz alan Başkan Boltaç, zeytinin Tarsus için taşıdığı tarihsel ve kültürel değere dikkat çekerek, "Bugün burada bir belediye başkanı olarak değil, bu toprakların evladı olarak bulunuyorum. Zeytinle ve toprakla büyüyen bir ailenin çocuğuyum. Zeytin bu toprakların hafızasıdır; binlerce yıldır emeği ve bereketi temsil etmiştir. Biz bu değerin önünü açan idareciler olmak istiyoruz" diye konuştu.

Bu yıl Doğu Akdeniz Bölgesini kapsayan yarışmanın, bölgesel ölçekte başlatılan ve gelişimi hedeflenen bir kalite sürecinin ilk adımı olduğu ifade edilirken, lansman programı katılımcılara yönelik tadım uygulamalarıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Zeytinyağı, Tarsus, Dünya, Yerel, Son Dakika

