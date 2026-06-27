Tarsus\'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu

Tarsus Belediyesi Nikah Salonu, rakamların uyumuyla dikkat çeken 26.06.2026 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğunluğuna sahne oldu. Gün boyunca 18'i nikah salonunda, 2'si ise dış nikah olmak üzere toplam 20 çift dünyaevine girdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın talimatıyla nikah salonunda gerekli hazırlıklar önceden tamamlanırken, sabah saatlerinde başlayan nikah törenleri gün boyu aralıksız sürdü.

Akılda kalıcı olması nedeniyle 26.06.2026 tarihini özellikle tercih ettiklerini belirten çiftler, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenlerle mutluluklarını paylaştı. Duygusal anların yaşandığı törenlerde çiftler, hayatlarının en özel günlerinden birini sevdikleriyle birlikte kutladı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve belediye çalışanları, evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. - MERSİN