Tarsus'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu - Son Dakika
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Tarsus'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu

Tarsus\'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu
27.06.2026 12:25  Güncelleme: 12:26
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Tarsus Belediyesi Nikah Salonu, rakamların uyumuyla dikkat çeken 26.06.2026 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğunluğuna sahne oldu. Gün boyunca 18'i nikah salonunda, 2'si dış nikah olmak üzere toplam 20 çift dünyaevine girdi.

Tarsus Belediyesi Nikah Salonu, rakamların uyumuyla dikkat çeken 26.06.2026 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerin yoğunluğuna sahne oldu. Gün boyunca 18'i nikah salonunda, 2'si ise dış nikah olmak üzere toplam 20 çift dünyaevine girdi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın talimatıyla nikah salonunda gerekli hazırlıklar önceden tamamlanırken, sabah saatlerinde başlayan nikah törenleri gün boyu aralıksız sürdü.

Akılda kalıcı olması nedeniyle 26.06.2026 tarihini özellikle tercih ettiklerini belirten çiftler, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenlerle mutluluklarını paylaştı. Duygusal anların yaşandığı törenlerde çiftler, hayatlarının en özel günlerinden birini sevdikleriyle birlikte kutladı.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve belediye çalışanları, evlilik yolunda ilk adımı atan çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür temennisinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Isaac Clarke Isaac Clarke:
    Allah mutlu etsin, umarım birbirlerinin kıymetini bi ömür bilirler. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Tarsus'ta 26.06.2026 yoğunluğu: Nikah salonunda 20 çiftin mutluluğu - Son Dakika
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