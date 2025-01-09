Tarsus'ta Alzheimer Hastalarına Destek Projesi: 'Bir Işık, Bir Nefes' - Son Dakika
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Tarsus'ta Alzheimer Hastalarına Destek Projesi: 'Bir Işık, Bir Nefes'

Tarsus\'ta Alzheimer Hastalarına Destek Projesi: \'Bir Işık, Bir Nefes\'

Tarsus Belediyesi, Alzheimer hastaları ve bakım verenleri için 'Bir Işık, Bir Nefes' projesini hayata geçiriyor. Proje, hastaların yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

09.01.2025 11:33  Güncelleme: 11:34
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Tarsus Belediyesince, Alzheimer hastalarına ve bakım verenlere büyük destek olacak 'Bir Işık, Bir Nefes' projesi hayata geçiriliyor.

Tarsus Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Alzheimer Derneği iş birliğiyle Alzheimer hastaları ve onların bakım verenlerine yönelik projeyi başlattı. 'Bir Işık, Bir Nefes' adıyla hayata geçirilen proje, Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmayı ve bakım verenlerin üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Tamamen ücretsiz olarak sunulan proje kapsamında, ilk evre Alzheimer hastaları, belediyenin tahsis ettiği araçlarla evlerinden alınarak Tarsus Ülker Aydın Yaşlı Dayanışma Evi'ne getirilecek. Burada uzmanlar eşliğinde zihinsel, fiziksel ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilecek. Bu aktiviteler, hastaların zihinsel fonksiyonlarını desteklerken, sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve günlük yaşamlarına pozitif bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Hastalığın ilerlememesi için önemli bir proje olduğunun altını çizen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Ben bu kentin evladıyım ve bu kente borcum var. Benim sorumluluğum bu kente ihanet etmemek, bu kentte yaş almışlarımızın bilgi birikimini, deneyimini gençlerimize aktarmak. Bir belediye başkanı olarak makam ve mevkiim ne kadar yükselirse, benim boynum sizlerin önünde o kadar eğilecektir. Kişisel bir beklentisi olan bir adam değilim. Toplumsal menfaatler benim için her şeyden önce geliyor. O yüzden derneğimizin bugün burada yapmış olduğu etkinlik çok önemli. Tarsus Belediyesi olarak bu etkinliğe destek vermek çok önemli. Bu proje hastalarımız için ayrı, onların bakmakla mükellef olan aileleri için ayrı bir önemi vardır. Ailelerin ve sizlerin daha iyi şartlarda yaşaması ve hastalığın ilerlememesi adına böyle bir projeyi imza atmaktan çok mutluyum" dedi.

"Projeye imza atmaktan mutluluk duyuyorum"

Bu projede var olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Boltaç, "Ben Alzheimer hastalarının derdini anlıyorum ama onlara bakanlarında derdini de anlamak lazım. 7/24 onlara bakmakla yükümlü aileler var. Biz görev başına geldik. Öncelikle mali disiplinimizi sağlamamız gerekiyordu. Bu arada Alzheimer Derneği kapımızı çalarak projeyi devreye koyalım dedi. Ailesinde Alzheimer hastası biriyle yaşamış birisi olarak bu proje için gerçekten çok heyecanlandım. Projeye imza atmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Proje bilgilendirme konuşması gerçekleştiren Dr. Esin Esen Delibaş ise, "Demans yani bunamanın türü olan Alzheimer, çağın hastalığı öngörülmektedir. Bu hastalık ilerleyen yaşlarda çok daha sık karşıya çıkarmaktadır. Kesin tedavisi olmayan Alzheimer oldukça maliyetli bir hastalıktır. Çok uzun süre hastalıkla birlikte yaşanır" diyerek hastalıkla ilgili bilgi verdi.

Projenin önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aynur Özge, "Hastalarımızın buraya ilk gelişiyle, aylar sonra gelişindeki değişimine bire bir tanıklık ettik. Burada da inanıyorum bekleme listeleri hemen dolacak. Değerli başkanımız ve paydaşlar inanıyoruz ki bunun çıktılarıyla motive olacaklar. Daha fazla alan oluşturmak için seferber olacaklar. Çok önemli bir başlangıç. Bu çalışma için başkanımıza, tüm belediye çalışanlarına ve Tarsus meleklerimize teşekkür ediyorum. Bu projede dernek olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarsus'ta Alzheimer Hastalarına Destek Projesi: 'Bir Işık, Bir Nefes' - Son Dakika

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