Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı
Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı

Tarsus\'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı
22.03.2026 12:01  Güncelleme: 12:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanan bayram sofrası, belediye ekipleri tarafından kapı kapı dağıtılarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı. 15 bin kişilik yiyecek, içecek ve tatlı servis edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent meydanında kurulması planlanan 'bayram sofrası', belediye ekipleri tarafından kapı kapı dağıtılarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Kleopatra Kapısı yanı Kent Meydanında gerçekleştirilmesi planlanan 'bayram sofrası programı', hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle sahaya taşındı. Hazırlanan yemekler ekipler tarafından mahalle mahalle dağıtılarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Çalışma kapsamında 15 bin kişilik yemek, içecek, tatlı ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Bayramın paylaşma ve dayanışma ruhu kentin dört bir yanında hissedilirken, belediye ekipleri gün boyunca dağıtım faaliyetlerini sürdürdü.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, olumsuz hava koşulları nedeniyle hemşehrileriyle aynı sofrada buluşamadıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmayı çok isterdik. Ancak hava koşulları buna imkan vermediği için bu tabloyu yaşayamadığımızdan dolayı üzgünüz. Yine de bayramın bereketini ve o birlik duygusunu eksik bırakmak istemedik. Bu yüzden soframızı evlere taşıdık. İstedik ki hiçbir hanede bayramın sıcaklığı eksik kalmasın. Her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kent meydanında kurulması planlanan bayram sofrasının evlere taşındığı program kapsamında, bayramın bereketi binlerce haneye ulaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Tarsus, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
SON DAKİKA: Tarsus'ta bayram sofrası evlere taşındı: 15 bin kişiye ulaşıldı - Son Dakika
