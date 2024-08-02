Tarsus\'ta Pide ve Simit Fırınları Denetlendi

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Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki pide pişirim ve simit fırınlarını denetledi.

Tarsus Belediyesi Gıda Güvenliği Şefliği bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından, fırınların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, fiziki durumu, çalışma alanlarının temizliği ve çalışan personellerle ilgili hijyen kuralları kontrol edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen ürünleri tüketebilmesi için denetimleri sürdüreceklerini belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığı bizim en önemli önceliğimiz. Bu doğrultuda ekiplerimiz tarafından denetimler sürüyor. Sağlığı tehdit edecek her türlü girişimin karşısındayız" dedi. - MERSİN