Tarsus\'taki Hırsız Maymunu Yakalama Çabaları Başarısızlıkla Sonuçlandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde son bir aydır pencerelerde ve damlarda gezip hırsızlık yaprak karnını doyuran sahipsiz maymunun yakalanması için kurulan kafeste işe yaramadı.

İlçeye bağlı Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde görülen ve bir türlü ele geçirilemeyen maymun, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından damlara konulan kafese rağmen yakalanamıyor. Binaların havalandırma boşluklarında saklanan maymunun evlere girmemesi için mücadele edenlerden Fatih Balkış, koydukları muzu alan hayvanın kayıplara karıştığını söyledi.

Muzla yakalamaya çalıştıklarını, kafesteki tavuğu yemediğini söyleyen Balkış, "Kafese muz koyduk. Muzla ilgili sorun yok, mekanizmaya dokunmadığı için bu mekanizma çalışmadı ama muzları yiyor. Maymunu yakalamak için getirdiler, mekanizmadaki tavuğu yerse mekanizma kapanacaktır. Tavuk yemediği için bunun bir anlamı kalmıyor" dedi.

Maymunun firarının üzerinden bir ay geçtiğini belirten Balkış, "Bir aydır yakalamaya çalışıyoruz ama yakalayamıyoruz. Her gün iş çıkışında muz alıyorum, besliyorum alışsın diye. Başkalarının evlerini girip bir şey almasın diye her gün muz alıyorum. Bir türlü çıkmıyor. Geliyor muzları yiyor ama yakalanmıyor. Her gün yarım kilo, bir kilo muz alıyorum. Kimsenin evlerine girmesin diye buraya cici bebe koyuyoruz, muz koyuyoruz. Su ihtiyacını güneş enerjilerinde gideriyor. 1 ayı geçti. Belediyeden geldiler, kapan kurdular ama bir faydası olmadı" diye konuştu.

Penceresi açık evlere rahatlıkla girdiğini söyleyen manav İlhami Gür ise "Penceresi ve kapısı açık olan her eve giriyor. Karnını rahatlıkla doyuruyor. Bunu yakalarsa Fatih yakalar, başka kimse yakalayamaz. Fatih günlük 1 kilo muz alıyor. Hemen her eve giriyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN