Taşkent'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü
Taşkent'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü

Taşkent\'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü
10.09.2025 10:21
Özbekistan'da bir anne, psikolojik tedavi gören 7 yaşındaki kızını bıçaklayarak hayatına son verdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir anne 3 yıl önce hayvanat bahçesinde ayının önüne attığı öz kızını bıçaklayarak öldürdü.

34 yaşındaki kadın bir hafta önce birinci sınıfa giden 7 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Küçük kız, defalarca kez bıçaklanmasının ardından olay yerinde hayatını kaybetti. Özbekistan Başsavcılık Basın Sözcüsü Hayot Şamsutdinov, olaya ilişkin açıklamasında kasıtlı cinayet suçundan dava açılarak soruşturma başlatıldığını, şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

HASTANEDE UZUN SÜRE PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kadının 2022'den beri Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı. 2 Ağustos'da ayakta tedavi görmek üzere taburcu edilen kadının bir oğlunun daha olduğu aktarıldı.

KIZINI 3 YAŞINDAYKEN AYININ KAFESİNE ATMIŞ

Öte yandan; adı açıklanmayan anne 2022 yılının ocak ayında 3 yaşında olan kızını hayvanat bahçesinde ayının kafesine atmış, yükseklikten düşen kız yaralanmıştı. Anne ise cinayete teşebbüsten suçlu bulunmuş, psikiyatri hastanesine zorla yatırılmıştı.

Kaynak: İHA

Özbekistan, 3-sayfa, Cinayet, Taşkent, Sağlık, Yerel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Taşkent'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika

SON DAKİKA: Taşkent'te Anne Kızı Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
