Taşköprü Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

Taşköprü Belediyesi ekipleri tarafından kış mevsimi sebebiyle yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanları için yemleme çalışması yapılıyor

Taşköprü Belediyesi tarafından yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar sebebiyle sokak hayvanlarının mağdur olmaması amacıyla yemleme çalışması yapılıyor Çalışmalar kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarına düzenli olarak mama dağıtımı gerçekleştiriyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, sokak hayvanlarının korunmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, "Soğuk kış günlerinde can dostlarımızı asla yalnız bırakmıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde onların yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KASTAMONU