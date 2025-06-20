Taşköprü'de Geleneksel Toplu Sünnet Töreni Başvuruları Başladı

Taşköprü Belediyesi tarafından Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenecek toplu sünnet töreni için başvurular 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yıl onlarca çocuğun ilk mürüvvet sevincine ev sahipliği yapan Taşköprü Belediyesi, bu yıl da çocukların ve ailelerin unutulmaz anlar yaşayacağı bir organizasyona hazırlanıyor. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 23 Haziran Pazartesi günü itibarıyla çocuklarının kimlik belgeleriyle birlikte Belediye Hizmet Binası içerisinde bulunan Beyaz Masa Birimi'ne başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci, 11 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Kayıtların tamamlanmasının ardından, geleneksel coşkuyla gerçekleştirilecek toplu sünnet töreni, 13 Ağustos Çarşamba günü coşkuyla gerçekleşecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Çocuklarımızın bu anlamlı günlerinde yanlarında olmak, sevinçlerine ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumsal dayanışmayı pekiştiren, geleneksel değerlerimizi yaşatan bir törenle evlatlarımızın mürüvvetlerini hep birlikte kutlayacağız" dedi. - KASTAMONU