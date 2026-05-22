Başkan Arslan\'dan talep etmişlerdi, çalışmalar tamamlandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hayvan pazarında vatandaşlardan gelen talepler üzerine başlatılan üst kapatma çalışmaları tamamlandı.

Taşköprü ilçesinde kurulan hayvan pazarında, üretici ve vatandaşların daha rahat hizmet alabilmesi için düzenleme yapıldı. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın talimatıyla çalışma başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, hayvan satışı yapılan alanların üstü kapatılarak pazar daha kullanışlı hale getirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, geçtiğimiz günlerde hayvan pazarında gerçekleştirdikleri ziyarette satıcılar ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, iletilen taleplerin kısa sürede değerlendirmeye alındığını ifade etti. Arslan, vatandaşların taleplerinin belediye çalışmaları açısından önemli olduğunu vurgulayarak, ilçede ihtiyaç duyulan her noktada hizmet üretmeye devam edeceklerini kaydetti. - KASTAMONU