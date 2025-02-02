Taşovalı Kadınlar Boraboy Gölü'nde Yürüyüş Yaptı

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Taşovalı kadınlar Boraboy Gölü'nde doğa yürüyüşü yaptı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde uygulanan "Sporun Kadınları Projesi" çerçevesinde 100 kadın ve çocukları Boraboy Gölün'de doğa yürüyüşü yaptı.

Kadınlar yaptıkları yürüyüşle etrafı kayın, sarıçam, sedir, kestane ağaçlarıyla çevrili zümrüt yeşili renkli gölün tadını çıkardı. Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan'da yürüyüşe katılarak Taşova Kaymakamlığı'nın koordinesindeki etkinliğe destek oldu.

Projeyi çok değerli bulan Vali Bakan, "Amasya'mızın en kıymetli turizm noktalarından bir tanesi Boraboy Gölü'ndeyiz. Özellikle ev hanımlarına yönelik hafta sonu etkinliğinde onlarla spor yaptık. Çokta güzel bir vakit geçirdik. Tüm vatandaşlarımızı Boraboy Gölü'ne bekliyoruz" dedi.