- Taşovaspor'un gol makinesi Yusuf Demirel gelecek vadediyor

AMASYA - Taşovaspor'un golleriyle gelecek vaat eden gol makinesi genç yeteneği Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından moralle döndüğü memleketinde çıktığı ilk maçında 2 gol atmayı başardı.

Yaz okulu kursu için adım attığı Taşovspor'da U13'te 33 gol atarak gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demirel, "Milli takıma gelmemdeki en büyük desteği Osman Hocam ve Ömer Hocam verdi. Onlar olmasaydı belki de buraya kadar gelemeyecektim" dedi.

44 yıldır Taşovaspor'un antrenörü olduğu gibi kulüp başkanlığını da yapan Osman Keleş ise, "Sporcu bulamıyorum. 10 bin nüfuslu ilçede bu kadar sporcu çıkıyor. Mühim olan bu memleketin çocuğuna hizmet etmek. Taşovaspor olmasaydı bu çocuğu, Yusuf'u kim görecekti. Takım arkadaşları iyi olmasaydı acaba Yusuf milli olabilir miydi? Olamazdı. Yani burada kutlanması gereken Taşovaspor Kulübü ve bu çocuğun arkadaşlarıdır" diye konuştu.