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Taşovaspor'un gol makinesi Yusuf Demirel gelecek vadediyor - Son Dakika
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Taşovaspor'un gol makinesi Yusuf Demirel gelecek vadediyor

Taşovaspor'un golleriyle gelecek vaat eden genç yetenek Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edildikten sonra memleketinde çıktığı ilk maçında 2 gol atmayı başardı. Yusuf Demirel, Taşovspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve milli takıma seçilmesinde antrenörleri Osman Hocam ve Ömer Hocam'ın büyük desteğinin olduğunu belirtti. Taşovaspor'un antrenörü ve kulüp başkanı Osman Keleş ise, bu başarının arkasında Taşovaspor Kulübü ve Yusuf'un takım arkadaşlarının olduğunu vurguladı.

Taşovaspor\'un gol makinesi Yusuf Demirel gelecek vadediyor
15.12.2023 - 22:18,
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- Taşovaspor'un gol makinesi Yusuf Demirel gelecek vadediyor

AMASYA - Taşovaspor'un golleriyle gelecek vaat eden gol makinesi genç yeteneği Yusuf Demirel, U15 milli takım aday kadrosuna davet edilmesinin ardından moralle döndüğü memleketinde çıktığı ilk maçında 2 gol atmayı başardı.

Yaz okulu kursu için adım attığı Taşovspor'da U13'te 33 gol atarak gol kralı olarak dikkatleri üzerine çeken Yusuf Demirel, "Milli takıma gelmemdeki en büyük desteği Osman Hocam ve Ömer Hocam verdi. Onlar olmasaydı belki de buraya kadar gelemeyecektim" dedi.

44 yıldır Taşovaspor'un antrenörü olduğu gibi kulüp başkanlığını da yapan Osman Keleş ise, "Sporcu bulamıyorum. 10 bin nüfuslu ilçede bu kadar sporcu çıkıyor. Mühim olan bu memleketin çocuğuna hizmet etmek. Taşovaspor olmasaydı bu çocuğu, Yusuf'u kim görecekti. Takım arkadaşları iyi olmasaydı acaba Yusuf milli olabilir miydi? Olamazdı. Yani burada kutlanması gereken Taşovaspor Kulübü ve bu çocuğun arkadaşlarıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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