Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika
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Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

13.07.2022 00:07
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara- Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu - Son Dakika
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