Tatvan\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Yerel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı.

Tatvan ilçesinde düzenlenen kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Atatürk büstü önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Tatvan Kaymakamı ve diğer protokol üyeleri, sabah saatlerinde Atatürk büstünün önünde hazır bulunarak saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakamlık, belediye, askeri erkan ve diğer resmi kurumlar adına Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından tören sona erdi. Törenin ardından kaymakamlık makamında düzenlenen programla tebriklerin kabulü gerçekleştirildi.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, tebrik için gelen vatandaşları, kurum temsilcilerini ve protokol üyelerini makamında ağırladı.

Tören; şehit aileleri ve mezarlık ziyaretiyle sona erdi. - BİTLİS