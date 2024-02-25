Tatvan\'da Berat Gecesi dualarla idrak edildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ramazan Ayı'nın Müjdecisi Berat Gecesi dualarla idrak edildi.

Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili Tatvan'da camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Berat Kandili dolayısıyla Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından Merkez İbadullah Camii'nde program düzenlendi. Programda gecenin öneminden bahseden Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Berat Gecesi'nin kurtuluş ve bağışlanma gecesi olduğunu belirterek, bu gün ve gecelerin Müslümanlar için birer fırsat olduğunu kaydetti.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra Mevlid-i Şerif, ilahiler, kasideler ve salavatlar okundu. Kılınan yatsı namazının ardından İlçe Müftüsü Şengül tarafından Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm müslümanlar için yapılan dua ile program son buldu. - BİTLİS