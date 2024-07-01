Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi

Tatvan\'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Tatvan Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve deniz şehitleri anısına Van Gölü'ne çelenk bırakıldı. Törene, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve denizcilik alanı öğrencileri katıldı.

01.07.2024 13:10
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" nedeniyle tören düzenlendi.

Tatvan Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, Tatvan Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Tatvan Kaymakamı Remzi Demir'i makamında ziyaret eden heyet, daha sonra Tatvan İskelesi'nden hareket eden tekneyle deniz şehitleri anısına Van Gölü'ne çelenk bıraktı.

Programa Tatvan Liman Başkan Vekili Serhan Karataş, Vangölü Feribot İşletmesi Müdürü Coşkun Gündüz, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi denizcilik alanı öğrencileri katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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