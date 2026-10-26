Tatvan\'da Gemiadamları Sınav Merkezi Van Gölü Havzası için hizmete girdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tatvan Liman Başkanlığı bünyesinde kurulan Gemiadamları Sınav Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tatvan Liman Başkanlığı bünyesinde hizmete giren merkez, Van Gölü Havzası başta olmak üzere Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan denizcilere hizmet verecek. Merkezin faaliyete geçmesiyle denizcilerin sınav işlemleri için başka illere gitme zorunluluğunun azaltılması, zaman ve ulaşım açısından kolaylık sağlanması amaçlanıyor.

Açılış töreninde konuşan Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte ise Gemiadamları Sınav Merkezi'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde denizcilik alanındaki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Merkezin Van Gölü Havzası'nda denizcilik hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını ve bölgedeki denizcilik faaliyetlerine katkı sunacağını belirten Ayte, merkezin Tatvan'a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, Gemiadamları Sınav Merkezi'nin bölgeye ve denizcilik camiasına hayırlı olmasını diledi.

Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz ise merkezde farklı sınıflardaki denizcilere yönelik yeterlilik ve ehliyet yükseltme sınavlarının gerçekleştirileceğini belirtti. Yılmaz; kaptanlık, zabitan sınıfı, gemi makineleri vardiya mühendisliği, başmühendislik, kılavuz kaptanlık, Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi (GMDSS) ile tayfa sınıflarına yönelik sınavların merkezde yapılacağını ifade etti. Merkezin hizmete girmesiyle bölgedeki denizcilerin sınav işlemleri için farklı illere gitme ihtiyacının azalacağını kaydeden Yılmaz, uygulamanın hem zaman hem de ulaşım açısından önemli kolaylık sağlayacağını belirtti.

Gemiadamları Sınav Merkezi'nin açılış törenine Bitlis Vali Yardımcısı Adnan Ayte, Denizcilik ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü 2012-2017 dönemi Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz, Van Gölü Sahil Güvenlik Grup Komutanı Sahil Güvenlik Yarbay Cenk Çaka, Tatvan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aytunç Tayfur, Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Osmancan Aydemir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Kara, TCDD Vangölü Feribot Müdürü Yüksel Kocaman, önceki dönem Tatvan Liman Başkanı Abdurrahman Aki, gemi adamları ve davetliler katıldı.