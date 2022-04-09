Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı - Son Dakika
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Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı

09.04.2022 18:05
Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle "Tatvan Belediyesi Kızılay Butik" giyim mağazası ve aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi, Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle "Tatvan Belediyesi Kızılay Butik" giyim mağazası ve aşevinin açılışı gerçekleştirildi.

Tatvan Belediyesi, Türk Kızılay Bitlis Şubesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın işbirliğiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan Tatvan Belediyesi Kızılay Butik giyim mağazası ile aşevi törenle açıldı. Tuğ Mahallesi'nde düzenlenen törenle açılarak ihtiyaç sahibi ve yetimlerin giysilerini ücretsiz edinebileceği ve ayakkabıdan montlara kadar çok sayıda ürünün bulunduğu butik mağazası ile Fuar Mahallesi'nde açılan ve her gün yüzlerce ihtiyaç sahibine yemek ihtiyacını gideren aşevi halkın hizmetine girdi. Açılışa Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz, Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, Ak Parti İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve birçok kurum amirleri katıldı.

İhtiyacı olan herkesi buraya beklediklerini söyleyen AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, "Böylesine hayırlı bir işe vesile olmak hakikatten çok güzel oldu. Bu işte vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Beraber gezip gördük çok güzel ve muntazam bir şekilde hazırlanmış. Tatvan'da ihtiyacı olan herkesin rahatlıkla buradan ihtiyaçlarını alacağı bir mağaza açtık. Mağazada bulunan ürünlerin, giysilerin hepsi yeni ve ileriki günlerde daha çok geliştireceğiz mağazamızı. Böyle bir imkan sağladıkları için ben buradan Kızılay'a, Tatvan Belediyesine ve Kaymakamlığımıza çok teşekkür ederim" dedi

Açılışların ardından davetliler mağaza ve aşevini gezerek ilçeye faydasını değerlendirdi. - BİTLİS

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Kızılay, Bitlis, Tatvan, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tatvan'da ihtiyaç sahipleri için aşevi ve butik mağazası açıldı - Son Dakika
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