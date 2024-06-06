Tatvan'da Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tatvan'da Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyası Düzenlendi

Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri ve sivil toplum kuruluşları üyeleri tarafından sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi. Etkinlikte elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alınacak.

06.06.2024 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri tarafından Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin yanı sıra hayvan mamaları da satışa sunuldu. Standlara getirilen köpekler ise çocukların gözdesi oldu. Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alınacağı yardım kampanyası etkinliği bir gün sürdü.

Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alacaklarını söyleyen Veteriner Hekim Ömer Atış, "Bugün Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledik. Düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında toplanan gelirlerle sokak hayvanlarına mama alıp gönüllülerimizle dağıtacağız. Bu etkinliğimizde emeği geçen STK'larımıza, bireysel gönüllülerimize ve bu anlamda bizlere katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Tatvan Belediyesi, Tatvan, Hayvan Hakları, Etkinlik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tatvan'da Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 15:14:31. #1.11#
SON DAKİKA: Tatvan'da Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement