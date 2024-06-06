Tatvan'da Sokak Hayvanlarına Yardım Kampanyası Düzenlendi

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi.

Tatvan Belediyesi veteriner hekimleri ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri tarafından Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte kadınların evlerinde ürettikleri ürünlerin yanı sıra hayvan mamaları da satışa sunuldu. Standlara getirilen köpekler ise çocukların gözdesi oldu. Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alınacağı yardım kampanyası etkinliği bir gün sürdü.

Elde edilen gelirlerle sokak hayvanlarına mama alacaklarını söyleyen Veteriner Hekim Ömer Atış, "Bugün Tatvan sahilinde sokak hayvanları yararına yardım kampanyası düzenledik. Düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında toplanan gelirlerle sokak hayvanlarına mama alıp gönüllülerimizle dağıtacağız. Bu etkinliğimizde emeği geçen STK'larımıza, bireysel gönüllülerimize ve bu anlamda bizlere katkıda bulunan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİTLİS