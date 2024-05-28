Tatvan\'da Yağmur Sonrası Güneşli Hava

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde son bir haftadır etkili olan sağanağın ardından açan güneş vatandaşları sokağa döktü.

Yılın büyük kısmını soğuk havayla geçiren ve son bir haftadır etkili olan sağanağın ardından Tatvan'da güneş açtı. Havanın ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarına akın etti. Çocuklar bisiklet sürerek güneşin tadını çıkarırken gençler ise sahilde yürüyüş yaptı.

Mehmet Ali Tarlan isimli vatandaş, "İlçemizde son bir haftadır yoğun bir yağış vardı. Bugün güneşi gördük ve bunu fırsat bilerek dışarı çıkıp güneşten faydalandık. Arkadaşlarımla sahilde gezdik, fotoğraflar çektik" dedi. - BİTLİS