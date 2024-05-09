Tatvan'daki Güzeldere Menderesleri Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Tatvan'daki Güzeldere Menderesleri Görsel Şölen Sunuyor

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Bitlis'in Tatvan-Hizan kara yolu üzerinde bulunan Güzeldere menderesleri, bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşilliklerin canlanmasıyla birlikte görsel bir şölen sunuyor. Dron ile çekilen görüntülerde, kıvrak şekilde uzanan mendereslerin güzellikleri gözler önüne seriliyor. Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Güzeldere menderesleri, havaların ısınmasıyla birlikte büyüleyici bir manzara oluşturuyor.

09.05.2024 09:24
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Tatvan'daki menderesler görsel şölen sunuyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan- Hizan kara yolu üzerinde bulunan ve yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri görsel şölen sunuyor.

Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşilliklerin canlanması ile birlikte kıvrak şekilde uzayan menderesler, dron ile görüntülendi. Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan Güzeldere menderesleri, havalarında yavaş yavaş ısınmasıyla güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tatvan'daki Güzeldere Menderesleri Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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