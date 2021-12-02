Tatvan Meslek Yüksekokulunda öğrencilere "İnsan İnsana" adlı seminer düzenlendi - Son Dakika

Tatvan Meslek Yüksekokulunda öğrencilere "İnsan İnsana" adlı seminer düzenlendi

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulunda gençlere yönelik Aile Danışmanı ve İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya tarafından "İnsan İnsana" adlı seminer düzenlendi.

BEÜ ve Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi işbirliğiyle düzenlenen Aile Danışmanı ve İletişim Uzmanı Özkan Kızılkaya'nın "İnsan İnsana" söyleşisi katılan davetlilerden yoğun ilgi gördü. Tatvan Meslek Yüksekokulu konferans salonunda gerçekleştirilen seminere BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar, öğrenciler ve birçok vatandaş katıldı. Program sonunda Rektör yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Atlı tarafından Özkan Kızılkaya'ya plaket takdim edildi. Program sonrası konuşan Kızılkaya, sosyal iletişim üzerine sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve iyileştirilmesi için yapılan eğitim programları toplum tarafından kabul göreceğini belirtti. İnsanların kendi iletişim sürecinde yaşadığı sıkıntı ve problemleri daha hızlı aşmaları için kendini daha iyi ifade edebilecek ve algılayabilecek ortamlarda bulunmaları gerektiğini vurgulayan Kızılkaya; "Özellikle böyle sosyal iletişim üzerine sosyal ilişkilerin yaygınlaşması ve iyileştirilmesi üzerine yapılacak eğitim programlarının kesinlikle toplum nezdinde çok ciddi anlamda karşılık göreceğini kabul ediyoruz. Bugün insanlar kendisiyle kendi iletişim süreciyle sıkıntı ve problemler yaşadığını biliyoruz. İnsanların bunu daha kısa sürede halledebilmesi için öncellikle kendini doğru bir şekilde ifade edecek ve algılayabileceği ortamlarla bir araya gelmelidir. Bazen bir insan kendisinden çok uzakta olan bir insana yakın hissedebiliyor. Bazen kendi yakınındaki bir insana da kendini çok uzak hissedebiliyor. Bu yüzden insanların psikolojik olarak deşarj olabilecekleri programların ve eğitimlerin yaygınlaşmasını kesinlikle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.