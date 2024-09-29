Tatvanlılar Sahile Akın Etti

Yerel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan vatandaşlar, havanın güneşli olmasını fırsat bilerek Van Gölü sahillerine akın ettiler.

Hafta sonunu fırsat bilerek sahile akın eden Tatvanlılar, güneşli havanın keyfini sürdü. Sahile gelenlerden Servet Korkmaz, "Bugün pazar, yazdan kalma güzel bir hava var. Bizler de bu havayı değerlendiriyoruz" dedi.

Tatvan sahili piknik yapan, yürüyüşe çıkan ve bisiklete binen insanlarla dolarken, çocuklar da sahilde oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. - BİTLİS