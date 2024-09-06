Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, küçük Sevde Gül'ü makamında ağırladı - Son Dakika
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, küçük Sevde Gül'ü makamında ağırladı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, küçük Sevde Gül\'ü makamında ağırladı

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan küçük Sevde Gül, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ı makamında ziyaret etti. Başkan Tatık, Sevde'yi kapıda karşılayarak yakından ilgilendi ve bir süre sohbet etti. Sevde Gül'ün ziyaretinden büyük mutluluk duyan Başkan Tatık, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

06.09.2024 09:55  Güncelleme: 09:57
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Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşayan küçük Sevde Gül, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ı makamında ziyaret etti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, küçük Sevde Gül'ün sürpriz ziyaretinde makamında ağırladı. Sevde'yi kapıda karşılayan Belediye Başkanı Kadir Tatık, yakından ilgilendi. Sevde Gül ile yakından ilgilenen Başkan Tatık, bir süre sohbet etti. Sevde Gül Keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Tatık, gençlerimizle bir arada olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu ifade etti.

İlk okul öğrencisi Sevde'nin ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Sevde Gül kızımızın belediyemize gerçekleştirdiği sürpriz ziyareti bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin enerjisi ve güzel kalpleri bizlere her zaman umut veriyor. Böyle özel anlarda yanımızda oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Sevde Gül'e sevgilerimi ve savcı olma yolunda başarı dileklerimi iletiyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, küçük Sevde Gül'ü makamında ağırladı - Son Dakika

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