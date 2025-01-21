Tavas\'ta Çorba Hayrı Etkinliği Düzenlendi

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Denizli'nin Tavas ilçesinde, Tavas Belediyesi tarafından çorba hayrı etkinliği düzenlendi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, çorba kazanın başına geçerek sıcak çorba ikramında bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, Tavas Belediyesi tarafından çorba hayrı etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Tavas Salı Pazarı'nda bir araya gelerek sıcak çorba ikramından faydalandılar. Etkinlik, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın katılımıyla gerçekleşirken kazanın başına geçerek çorba hayrına gelen vatandaşlarla ikram etti. Çorba hayrına ilgi oldukça yoğun olurken, belediye ekipleri tarafından ikram edilen sıcak çorba, vatandaşların soğuk kış gününde içlerini ısıttı.

Kazanın başına geçerek çorba hayrına katılanlara bizzat ikramda bulunan Başkan Kadir Tatık, "Bu tür etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onları yalnız bırakmamak bizim için çok önemli. Soğuk kış günlerinde böyle bir etkinlik düzenleyerek hem vatandaşlarımızın içini ısıtmak hem de onlarla bir arada olmak çok değerli" diye konuştu. - DENİZLİ