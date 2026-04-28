Tavşancıl Çocuk Oyun Evi modern yüzüyle açıldı

Dilovası'nda modernize edilen Tavşancıl Çocuk Oyun Evi, düzenlenen programla yeniden hizmete sunuldu. Ücretsiz olarak kapılarını açan merkez, çocuklara güvenli, eğlenceli ve sosyal gelişim imkanı sağlayan donanımlarıyla dikkat çekiyor.

Dilovası Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının ardından kapılarını açan merkez, çocuklara güvenli, eğlenceli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkanı tanıyor. Ücretsiz olarak hizmet veren oyun evi, aynı kompleks içerisinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Olimpik Yüzme Havuzu ve müzik odalarıyla birlikte çocuklara çok yönlü bir gelişim alanı sunuyor.

Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış ve ziyaret programında; Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı İbrahim Arslan, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, meclis üyeleri ve partililer yer aldı.

"Evlatlarımızın mutluluğu her şeye değer"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik yatırımların öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın güvenli, mutlu ve sağlıklı ortamlarda büyümesi bizim en büyük önceliğimiz. Tavşancıl Çocuk Oyun Evimizi yenileyerek ücretsiz şekilde yeniden hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Evlatlarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" dedi. - KOCAELİ