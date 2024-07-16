Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Tavşanlı'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Tavşanlı\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca 15 Temmuz gazisi ve bir vatandaşla söyleşi yapıldı.

16.07.2024 09:35  Güncelleme: 09:40
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinlikler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Cumhuriyet meydanda gerçekleştirilen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Tavşanlı İlçe Müftü Vekili Hüseyin Eroğul tarafından dua edildi.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tavşanlı halkına hitap ederek, 15 Temmuz'da halkın gösterdiği direnişin bundan sonra benzer hain girişimlere karşı güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı. Derin, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da tankların önüne yatarak muazzam bir direniş gösteren herkese teşekkür etti. Baskın, demokrasiye sahip çıkan herkese minnettar olduğunu belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından, DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda görevli Prof. Dr. Bülent Cırık'ın moderatörlüğünde, 15 Temmuz gazisi Ali Karayiğit ve Safiye Bayat ile söyleşi gerçekleştirildi. Program diğer etkinlikler ve Çare Derneği'nin aşure ikramı ile sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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