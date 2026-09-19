Tavşanlı’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Tavşanlı’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

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Tavşanlı’da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Tören, belirlenen program çerçevesinde çelenk sunumu, saygı duruşu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sona erdi.

Tören alanında gerçekleştirilen programda ilk olarak çelenk sunumları gerçekleştirildi. Kaymakamlık Makamı çelengini Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Garnizon Komutanlığı çelengini Kütahya Garnizon Komutan Vekili Hava Piyade Albay Orhan Öztürk, Belediye Başkanlığı çelengini ise Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Güleç sundu. Törene ayrıca Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ile İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan katıldı.

Protokol sunumunun ardından Tavşanlı Cevizdere Şehitleri Gazileri Tanıtım ve Araştırma Derneği, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Türkiye Cumhuriyeti Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Temsilciliği çelenkleri tören alanına bırakıldı. Törene Kıbrıs gazileri ve terörle mücadele gazileri de yoğun katılım gösterdi.

Çelenklerin sunulmasının ardından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirtildiği programda konuşmayı Jandarma Astsubay Üstçavuş Hakan Arslan gerçekleştirdi. Konuşmanın tamamlanmasıyla tören alanındaki resmi program sona erdi.

Çelenk sunma töreninin ardından program kapsamında Şehit ve Gazi Dernekleri ziyaret edildi. Gaziler Günü anma etkinlikleri, Tavşanlı Asri Mezarlığı'ndaki şehitlik ve gazi kabirlerine gerçekleştirilen ziyaretlerle tamamlandı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüTavşanlıKütahyaTörenYerelSon Dakika

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