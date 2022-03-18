Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenleniyor.

Sabah saatlerinde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler Şehit ve Gazi Dernekler ile Tavşanlı Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Programlara; Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA