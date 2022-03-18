Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

18.03.2022 13:45
Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenle kutlandı.

18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenleniyor.

Sabah saatlerinde çelenk sunma töreniyle başlayan etkinlikler Şehit ve Gazi Dernekler ile Tavşanlı Şehitliği ziyaretiyle devam etti. Programlara; Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Erarslan, daire ve kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı
Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı
Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı

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Çanakkale, Tavşanlı, Kütahya, 18 mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tavşanlı'da Çanakkale Deniz Zaferi çeşitli programlarla anıldı - Son Dakika
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