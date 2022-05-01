Tavşanlı'da "Çocuklar için bayram" etkinliği - Son Dakika
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Tavşanlı'da "Çocuklar için bayram" etkinliği

01.05.2022 15:11
Tavşanlı'da "Çocuklar için bayram" etkinliği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, çocuklar için gece düzenledi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kütahya Koruyucu Aile Derneği, çocuklar için gece düzenledi.

2017 yılında Tavşanlı'da kurulan Kütahya Koruyucu Aile Derneği (KÜKAD) organize ettiği, "Çocuklar için bayram" etkinliği gerçekleştirildi.

Tavşanlılı hanımların yoğun ilgi gösterdiği gecede, koruyucu aileler ve çocukları bayrama doya doya eğlenerek girdiler.

Gece boyunca coşku ve mutluluk en üst seviyedeydi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Her çocuğun sevgi ve güven dolu bir ailede yetişmesi gerektiğini vurgulayan KÜKAD Başkanı Yasemin Çavdar, kurumda kalan çocuklara koruyucu aile bulmanın ve koruyucu ailelere hizmet vermenin yanında ihtiyaç sahibi çocuklara ve öğrencilere de desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Okul müdürleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Yasemin Çavdar, "Hayırsever hemşehrilerimizin katkılarıyla çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu bayram öncesi de 260 çocuğa bayramlık alınırken bayram harçlıkları ile ailelerine teslim edildi" dedi. - KÜTAHYA

Tavşanlı'da Çocuklar için bayram etkinliği
Tavşanlı'da Çocuklar için bayram etkinliği
Tavşanlı'da Çocuklar için bayram etkinliği
Tavşanlı'da Çocuklar için bayram etkinliği

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Koruyucu Aile, Tavşanlı, Kütahya, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da 'Çocuklar için bayram' etkinliği - Son Dakika


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