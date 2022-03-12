Tavşanlı'da 'Haydi çocuklar camiye' projesinin öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı'da 'Haydi çocuklar camiye' projesinin öğrencileri ödüllendirildi

12.03.2022 16:55
Tavşanlı'da 'Haydi çocuklar camiye' projesinin öğrencileri ödüllendirildi

Kütahya Zinde Gençlik ve Spor Derneği tarafından yarıyıl tatilinde çocukları namaza alıştırmak, namazı sevdirmek ve cemaatle namaz kılınmasını alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla 'Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al' temalı 'Haydi Çocuklar Camiye' projesini Tavşanlı'da gerçekleştirdi.

Kütahya Zinde Gençlik ve Spor Derneği tarafından yarıyıl tatilinde çocukları namaza alıştırmak, namazı sevdirmek ve cemaatle namaz kılınmasını alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla 'Namazını kıl, puanları topla, ödülünü al' temalı 'Haydi Çocuklar Camiye' projesini Tavşanlı'da gerçekleştirdi.

İlk Programını 2019'da Tavşanlı'da gerçekleştiren Zinde Gençlik, pandemi nedeniyle ara verilen etkinliğini bu yıl yarı yıl tatilinde düzenledi. Programa katılan çocuklara Tavşanlı Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde ödül töreni yapıldı. Sembolik olarak 9 öğrenciye ödüllerini Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Zinde Gençlik ve Spor Derneği başkanı Bahadır Biçer ve Tavşanlı Temsilcisi Muammer Dalay verdi.

'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde yaş grubunun 6-13 olarak belirlenmesi, uzmanlar tarafından hem pedagojik açıdan hem de dini referanslar bakımından doğru bir tercih olarak nitelendiriliyor. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Tavşanlılı Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş toprağa verildi Tavşanlılı Kıbrıs Gazisi Halil Göktaş toprağa verildi Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları Tavşanlı'da gerçekleştirildi Oryantiring İl Birinciliği Müsabakaları Tavşanlı'da gerçekleştirildi

Tavşanlı, Kütahya, gençlik, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tavşanlı'da 'Haydi çocuklar camiye' projesinin öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Basın toplantısında şaşırtan olay! Kadın boksör bir anda soyunmaya başladı
16:44 Fenerbahçe'de Alanya maçının kadrosu netleşti! Başarılı futbolcuların olmaması taraftarın moralini bozdu
16:36 Selçuk Bayraktar'dan heyecan yaratan MİUS paylaşımı: Yolda geliyor, takipte kalın
16:26 FOX TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi, 5. bölümüyle final yapıyor
16:16 Dolandırıcıların yeni yöntemi öğretmen rolü yapmak oldu! 28 kişilik çete çökertildi
15:48 Erkek arkadaşı bıçaklayarak öldürmüştü! Asya, doğum gününde toprağa verildi
15:38 Rusya, Ukrayna askerlerinin cesetlerini buzdolaplarında mı saklıyor? Ukrayna istihbaratının iddiası korkunç!
15:32 Danimarka'da 41 yıl aralıksız aynı işyerinde çalışan Konyalı Türk işçiye kraliyet madalyası: Hastalık izni bile almamış
15:28 Rusya'nın kurucu Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev: Putin darbeyle devrilebilir ya da sonu mezar olur!
15:23 Dernek başkanı "TSK operasyonlarını durdursun" dedi, Kılıçdaroğlu'nun tavrı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 17:14:09. #1.12#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da 'Haydi çocuklar camiye' projesinin öğrencileri ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement