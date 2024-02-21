Tavşanlı\'da kayıp kedi 10 gün sonra bulundu

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olarak aranan kedi 10 gün sonra bulundu.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Sadık Pembe caddesinde 10 gün önce kayıp olarak aranan "Duman" ismindeki kedi sabah saatlerinde balkon kapısı önünde bulundu.

Kayıp kedisini aramaktan vazgeçmeyen, ancak umudunu yitirmeye başladığını söyleyen kedinin sahibi Özlem Ünal, " Balkonumda kedi sesi duydum ve ben yine arkadaş kedi geldi Duman'ı aramaya geldi zannettim. Bir çıktım baktım kedim Duman kapıyı tırmalıyor. Sonunda kavuştuk. Artık umutlarım tükenmişti. Fakat on günün sonunda geldi. Biraz acıkmış ve sanırım bağırmaktan biraz sesi de gitmiş. On günün sonunda kavuştuk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA