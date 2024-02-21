Tavşanlı'da kayıp kedi 10 gün sonra bulundu - Son Dakika
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Yerel

Tavşanlı'da kayıp kedi 10 gün sonra bulundu

Tavşanlı\'da kayıp kedi 10 gün sonra bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaybolan kedi, 10 gün sonra sahibi tarafından balkon kapısı önünde bulundu. Kedinin sahibi, umudunu yitirmeye başladığını söyleyerek kedinin bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

21.02.2024 12:51  Güncelleme: 12:51
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kayıp olarak aranan kedi 10 gün sonra bulundu.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Sadık Pembe caddesinde 10 gün önce kayıp olarak aranan "Duman" ismindeki kedi sabah saatlerinde balkon kapısı önünde bulundu.

Kayıp kedisini aramaktan vazgeçmeyen, ancak umudunu yitirmeye başladığını söyleyen kedinin sahibi Özlem Ünal, " Balkonumda kedi sesi duydum ve ben yine arkadaş kedi geldi Duman'ı aramaya geldi zannettim. Bir çıktım baktım kedim Duman kapıyı tırmalıyor. Sonunda kavuştuk. Artık umutlarım tükenmişti. Fakat on günün sonunda geldi. Biraz acıkmış ve sanırım bağırmaktan biraz sesi de gitmiş. On günün sonunda kavuştuk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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