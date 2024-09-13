Tavşanlı'da Korkutan Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

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Tavşanlı'da korkutan yangın

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesi yakınlarındaki boş arazide yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, yanan çeyrek hektar boş alan rüzgarın da etkisiyle kısa zamanda tüm araziye dağılarak korkuya neden oldu. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangın yan tarafında bulunan solucan gübresi tesisine ulaşmadan ekiplerin gayretleri ile söndürüldü. Tavşanlı Orman İşletme arazözü ve Belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında polis ekipleri de vatandaşları bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyararak güvenliği sağladı.

Tepecik beldesi arazisindeki yangın yaklaşık bir saat içinde söndürüldü.