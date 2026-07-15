Kütahya'da Kur'an Kurslarında 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika
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Kütahya'da Kur'an Kurslarında 15 Temmuz Anma Programı

Kütahya\'da Kur\'an Kurslarında 15 Temmuz Anma Programı
15.07.2026 18:15
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler için 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Tavşanlı İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinliklerde, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Türk milletinin ortaya koyduğu kahramanlık, birlik ve beraberlik ruhu öğrencilere aktarıldı. Programlarda, milletin demokrasiye sahip çıkmak adına verdiği mücadele çeşitli etkinliklerle anlatılarak genç nesillerde milli bilinç oluşturulması hedeflendi. Yaz Kur'an kurslarında düzenlenen programların, çocukların tarih bilinci kazanmasına ve milli değerlerle yetişmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Anma programlarında vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitler rahmet ve dualarla anılırken, kahraman gaziler de minnet ve şükranla yad edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin gerçekleştirildiği programlarda öğrenciler hep birlikte şehitler için dua etti.

Tavşanlı İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisiyle yetişmelerine katkı sunmayı amaçlayan programlarımız, kurslarımızda son derece anlamlı bir atmosferde gerçekleştirildi. Rabbimiz ülkemizi her türlü fitne ve musibetten muhafaza eylesin, aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet ihsan eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Kur'an Kurslarında 15 Temmuz Anma Programı - Son Dakika

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