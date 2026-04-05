Tavşanlı\'da şehit aileleri ve gaziler için anlamlı açılış

05.04.2026 10:50  Güncelleme: 11:03
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şehit aileleri ve gaziler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şehit yakınlarının ve gazilerin haklarını korumak, sosyal destek sağlamak ve birlik ruhunu pekiştirmek hedefiyle kurulan derneğin açılış programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Program, Yunus Emre Camii İmam Hatibi Nuri Bilgili'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehitler için edilen dualar, törene katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Açılışa; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları Aziz Solmaz ve İrfan Güleç, İlçe Emniyet Müdürü Güven Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dernek Başkanı Erol Gündüz yaptığı konuşmada, kuruluş amaçlarını vurgulayarak, "Temel gayemiz, vatanımız için canını feda eden şehitlerimizin emanetlerine ve kahraman gazilerimize her şartlarda sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı. Gündüz, destek veren tüm kurum ve katılımcılara teşekkür etti.

Törende Moymul Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özge Medine Gündüz tarafından okunan şehit temalı şiir katılımcıları duygulandırdı. İlçe Müftülüğü vaizinin yaptığı duanın ardından, protokol üyeleri "hayırlı olsun" dilekleriyle açılış kurdelesini kesti.

Program, dernek binasının gezilmesi ve ikramların sunulmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

